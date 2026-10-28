Firma Garena uruchomiła w Indiach zlokalizowaną wersję mobilnej gry Free Fire, którą władze kraju zakazały w lutym 2022 roku. Nowa samodzielna gra pod nazwą Free Fire India stała się dostępna na Androidzie i iOS, poinformował TechCrunch.

Free Fire India zawiera treści dostosowane do kraju, narzędzia kontroli rodzicielskiej, ograniczenia czasu gry oraz limity wydatków. Dane użytkowników będą przechowywane na serwerach w Indiach, poinformowała Sea, singapurska spółka matka Garena.

Powrót po opóźnionej premierze

Garena po raz pierwszy zapowiedziała Free Fire India we wrześniu 2023 roku, jednak później odłożyła premierę. Vaibhav Das Mundhra, szef operacji Garena w Indiach, powiedział, że podczas przygotowań do premiery firma współpracowała z odpowiednimi indyjskimi organami rządowymi i uwzględniła ich zalecenia. Jednocześnie nie wyjaśnił, dlaczego premiera planowana na 2023 rok została przełożona ani co dokładnie zmieniło się, aby gra mogła zostać uruchomiona teraz.

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Oryginalne Free Fire zostało zakazane w Indiach wraz z 53 innymi aplikacjami w związku z obawami o bezpieczeństwo narodowe i domniemanymi powiązaniami z Chinami. Wcześniej gra była jedną z najpopularniejszych gier mobilnych w kraju, zwłaszcza po zakazie PUBG Mobile we wrześniu 2020 roku.

Free Fire MAX pozostanie dostępne

Ulepszona wersja gry, Free Fire MAX, nie znalazła się na liście zakazanych aplikacji i przez cały ten czas pozostawała dostępna w Indiach. Nadal będzie działać równolegle z Free Fire India: gracze będą mogli korzystać z jednego konta w obu grach, grać razem i uczestniczyć w tych samych wydarzeniach.

Według Sensor Tower franczyza Free Fire miała w czerwcu w Indiach około 77,4 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, podczas gdy zlokalizowana Battlegrounds Mobile India firmy Krafton — 20,8 mln. W drugim kwartale liczba pobrań gier mobilnych w Indiach wzrosła o 14,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 2 mld, a przychody zwiększyły się o 3,7%, do ponad 106 mln dolarów.

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