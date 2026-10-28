Garena在印度推出了本地化版本的手机游戏Free Fire，该游戏曾于2022年2月被印度当局禁止。名为Free Fire India的新独立游戏已登陆Android和iOS平台，TechCrunch报道。

Free Fire India包含针对该国调整的内容、家长控制工具、游戏时间限制和消费限额。Garena的新加坡母公司Sea表示，用户数据将存储在印度的服务器上。

延后发布后的回归

Garena于2023年9月首次宣布Free Fire India，但随后推迟了发布。Garena印度业务运营负责人Vaibhav Das Mundhra表示，在筹备发布期间，公司与相关印度政府机构合作，并采纳了它们的建议。同时，他没有解释原定于2023年的发布为何延期，也没有说明如今游戏得以推出究竟发生了哪些变化。

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原版Free Fire因国家安全担忧及被指与中国存在关联，与另外53款应用一同在印度被禁。在此之前，该游戏是该国最受欢迎的手机游戏之一，尤其是在PUBG Mobile于2020年9月被禁之后。

Free Fire MAX将继续可用

游戏的增强版Free Fire MAX未被列入禁用应用名单，并且在此期间始终可在印度使用。它将继续与Free Fire India并行运营：玩家可在两款游戏中使用同一个账户、一起游戏，并参加相同的活动。

Sensor Tower数据显示，6月Free Fire系列在印度约有7740万月活跃用户，而Krafton本地化的Battlegrounds Mobile India为2080万。第二季度，印度手机游戏下载量环比增长14.2%，达到20亿次，营收增长3.7%，超过1.06亿美元。

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