澳大利亚塔斯马尼亚大学将更加重视线下和受监管的考核，以确保学生不会完全依赖人工智能获得学位。根据新标准，该大学的课程必须向外部审计人员证明，学生已达到规定的学习成果，澳大利亚广播公司新闻报道。

核实作业作者身份

该大学与从事人类参与认证的Proudly Human公司共同制定了这一标准。该校将必须确认，课程在受监管和不受监管的考核之间保持适当平衡。

塔斯马尼亚大学副校长卢克·贝雷兹尼茨基表示，如果不认真对待考核形式，学生可能获得学位，但大学却无法知道其是独立完成作业，还是使用了人工智能工具。他说，受监管的条件包括核验学生身份、确认作业作者身份以及监督作业完成过程。

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外部审计与线下形式

Proudly Human创始人艾伦·芬克尔解释说，大学将自行决定作业类型，但会优先采用线下形式。可能的选择包括在教室内撰写论文、口头答辩或在监督下进行考试。如果考核在线进行，学校必须实施能够确认学生独立完成作业的程序。

Proudly Human的审计人员计划每年一次或两次检查这些流程，并考虑考核期间使用人工智能的可能情景。悉尼大学于2024年采取了类似做法：该校将考核分为受监管和不受监管的形式，并建议课程结合两种类型。

塔斯马尼亚大学学生协会主席杰克·奥茨·普赖尔表示，一些学生担心滥用人工智能可能导致学位的感知价值下降。迪肯大学教育学教授托马斯·科尔宾补充说，教育机构正越来越多地回归线下和口头形式，同时重新思考在人工智能时代应评估哪些知识和技能。

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