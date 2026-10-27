Университет Тасмании в Австралии будет уделять больше внимания очным и контролируемым формам оценивания, чтобы студенты не полагались исключительно на искусственный интеллект для получения степени. Согласно новому стандарту, учебные курсы университета должны будут демонстрировать внешним аудиторам, что студенты достигли установленных результатов обучения, сообщает ABC News Australia.

Проверка авторства работ

Университет разработал стандарт совместно с компанией Proudly Human, которая занимается сертификацией участия человека. Учебное заведение должно будет подтвердить, что в курсах предусмотрен надлежащий баланс между контролируемыми и неконтролируемыми оцениваниями.

Проректор Университета Тасмании Люк Березницки отметил, что без тщательного подхода к формату оценивания студент может получить диплом, хотя университет не будет знать, выполнил ли он работу самостоятельно или воспользовался инструментами ИИ. Контролируемые условия, по его словам, предусматривают проверку личности студента, подтверждение авторства работы и наблюдение за ее выполнением.

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Внешний аудит и очные форматы

Основатель Proudly Human Алан Финкел объяснил, что университет сам будет определять виды заданий, однако предпочтение будет отдаваться очным форматам. Среди возможных вариантов — написание эссе в аудитории, устная защита или экзамен под наблюдением. Если оценивание проходит онлайн, учебное заведение должно внедрить процедуры, способные подтвердить самостоятельное выполнение работы студентом.

Аудиторы Proudly Human планируют проверять эти процессы один или два раза в год, рассматривая возможные сценарии использования ИИ во время оценивания. Аналогичный подход в 2024 году ввел Университет Сиднея: он разделил оценивание на контролируемые и неконтролируемые форматы и рекомендовал курсам сочетать оба типа.

Президент Ассоциации студентов Университета Тасмании Джек Оутс Прайор заявил, что часть студентов обеспокоена возможным снижением воспринимаемой ценности дипломов из-за злоупотребления ИИ. Профессор образования Университета Дикина Томас Корбин добавил, что учебные заведения все чаще возвращаются к очным и устным форматам, одновременно переосмысливая, какие именно знания и навыки следует оценивать в эпоху ИИ.

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