Uniwersytet Tasmanii w Australii będzie kładł większy nacisk na stacjonarne i nadzorowane formy oceniania, aby studenci nie polegali wyłącznie na sztucznej inteligencji przy zdobywaniu dyplomu. Zgodnie z nowym standardem kursy uniwersytetu muszą wykazać zewnętrznym audytorom, że studenci osiągnęli określone efekty uczenia się, informuje ABC News Australia.

Weryfikacja autorstwa prac

Uniwersytet opracował standard wspólnie z firmą Proudly Human, zajmującą się certyfikacją udziału człowieka. Uczelnia będzie musiała potwierdzić, że kursy zapewniają odpowiednią równowagę między ocenianiem nadzorowanym i nienadzorowanym.

Prorektor Uniwersytetu Tasmanii Luke Bereznicki zaznaczył, że bez starannego podejścia do formatu oceniania student może otrzymać dyplom, choć uniwersytet nie będzie wiedział, czy wykonał pracę samodzielnie, czy skorzystał z narzędzi AI. Nadzorowane warunki, jak powiedział, obejmują weryfikację tożsamości studenta, potwierdzenie autorstwa pracy oraz obserwację jej wykonywania.

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Audyt zewnętrzny i formaty stacjonarne

Założyciel Proudly Human Alan Finkel wyjaśnił, że uniwersytet sam określi rodzaje zadań, jednak preferowane będą formaty stacjonarne. Wśród możliwych opcji są napisanie eseju w sali, obrona ustna lub egzamin pod nadzorem. Jeśli ocenianie odbywa się online, uczelnia musi wdrożyć procedury mogące potwierdzić samodzielne wykonanie pracy przez studenta.

Audytorzy Proudly Human planują sprawdzać te procesy raz lub dwa razy w roku, rozpatrując możliwe scenariusze wykorzystania AI podczas oceniania. Podobne podejście w 2024 roku wprowadził Uniwersytet w Sydney: podzielił ocenianie na formaty nadzorowane i nienadzorowane oraz zalecił, by kursy łączyły oba rodzaje.

Prezes Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Tasmanii Jack Oates Pryor oświadczył, że część studentów obawia się możliwego spadku postrzeganej wartości dyplomów z powodu nadużywania AI. Profesor edukacji Uniwersytetu Deakina Thomas Corbin dodał, że instytucje coraz częściej wracają do formatów stacjonarnych i ustnych, jednocześnie na nowo rozważając, jaką wiedzę i umiejętności należy oceniać w erze AI.

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