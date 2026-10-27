据彭博社记者杰森·施赖尔称，Rockstar Games 英国办公室的员工将于11月12日至26日，就承认 Independent Workers Union of Great Britain（IWUGB）分支机构——Rockstar Game Workers Union——进行投票。如果投票成功，该组织将成为英国游戏行业最大的获认可工会，Engadget 报道。

GTA 6 发售前的投票

投票安排在《Grand Theft Auto 6》发售前后进行，该游戏预计于11月19日发售。覆盖该公司英国所有办公室员工的 Rockstar Game Workers Union 于2026年5月宣布成立。

与公司的劳资纠纷

11月还预计将在 Rockstar 与 IWUGB 之间案件的劳动法庭上进行结案陈词。相关陈词计划于11月17日或18日进行，尽管听证会此前原定于10月初结束。

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在 Rockstar 于2025年10月解雇30多名员工后，IWUGB 提交了申诉。据消息来源称，其中大多数人是工会成员或参与了组织活动。这些解雇引发了对可能阻挠工会活动的担忧。Rockstar 表示，这些员工因与传播机密信息有关的不当行为而被解雇。

Rockstar 出版业务负责人詹妮弗·科尔贝告诉施赖尔，如果团队想要工会，他们就会拥有工会。

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