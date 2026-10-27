科学家对约3万年前生活在欧洲的三人的基因组进行了测序，发现其西部和东部地区的人群之间存在比此前认为更密切的遗传联系。尤其是，在法国西南部伊斯图里茨洞穴发现遗骸的一名女性，其DNA与此前已知的西欧基因组最为相似，但也与东欧和中欧群体存在联系，Live Science报道。

格拉维特时期的人口交流

研究人员分析了格拉维特时期生活在今西班牙、法国和意大利境内人群的基因组。格拉维特文化在尼安德特人消失后传播至欧洲，约存在于3.4万年至2.5万年前。

此前，由于可获得的古代DNA样本数量有限，人们认为西欧和东欧的群体在很大程度上是彼此分隔的。该研究的作者在10月23日发表于《Science Advances》期刊的研究中，将与伊斯图里茨女性祖源相关的来自东方的基因流入时间定为约3.15万至3.25万年前。他们认为，这可能是格拉维特时期人群从东欧迁移的结果。

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作为联系中心的伊斯图里茨洞穴

伊斯图里茨洞穴位于欧洲大陆与伊比利亚半岛之间的一条重要通道上。研究人员指出，遗传数据支持一项考古学假设，即在晚期石器时代数万年间，该洞穴具有文化和生物学中心的重要意义。

这三个新基因组均显示出与西欧群体密切的生物学联系。科学家发现了深色皮肤、深色头发和深色眼睛的遗传特征，同时这些人的父母之间不存在近亲关系。这可能表明，当时的群体避免近亲结合。

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