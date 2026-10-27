ДНК жінки з Франції показала зв’язки Східної й Західної Європи — Live Science

Науковці секвенували геноми трьох людей, які жили в Європі близько 30 тисяч років тому, та виявили тісніші генетичні зв’язки між населенням її західних і східних регіонів, ніж вважали раніше. Зокрема, ДНК жінки, чиї останки знайшли в печері Істюріц на південному заході Франції, була найбільш схожою на раніше відомі західноєвропейські геноми, але також мала зв’язок зі східно- та центральноєвропейськими групами, повідомляє Live Science.

Обмін населенням у граветську добу

Дослідники проаналізували геноми людей, які в граветський період жили на території сучасних Іспанії, Франції та Італії. Граветська культура поширилася Європою після зникнення неандертальців і існувала приблизно від 34 тисяч до 25 тисяч років тому.

Раніше через обмежену кількість доступних зразків давньої ДНК вважалося, що групи Західної та Східної Європи були значною мірою відокремлені. Автори дослідження, опублікованого 23 жовтня в журналі Science Advances, датували приплив генів зі сходу, пов’язаний із походженням жінки з Істюріца, приблизно 31,5–32,5 тисячі років тому. На їхню думку, це могло бути наслідком пересування людей зі Східної Європи в граветський період.

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Печера Істюріц як осередок контактів

Печера Істюріц розташована на важливому шляху між континентальною Європою та Піренейським півостровом. Генетичні дані, як зазначили дослідники, підтримують археологічну гіпотезу про її значення як культурного й біологічного осередку впродовж десятків тисяч років пізнього кам’яного віку.

Усі три нові геноми також засвідчили близькі біологічні зв’язки із західноєвропейськими групами. Науковці виявили генетичні ознаки темної шкіри, темного волосся та темних очей, а також відсутність близької спорідненості між батьками цих людей. Це може вказувати, що тодішні групи уникали близькоспоріднених союзів.

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