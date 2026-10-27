Ученые секвенировали геномы трех людей, живших в Европе около 30 тысяч лет назад, и обнаружили более тесные генетические связи между населением ее западных и восточных регионов, чем считалось ранее. В частности, ДНК женщины, останки которой нашли в пещере Истюриц на юго-западе Франции, была наиболее похожа на ранее известные западноевропейские геномы, но также имела связь с восточно- и центральноевропейскими группами, сообщает Live Science.

Обмен населением в граветтский период

Исследователи проанализировали геномы людей, которые в граветтский период жили на территории современных Испании, Франции и Италии. Граветтская культура распространилась по Европе после исчезновения неандертальцев и существовала приблизительно от 34 тысяч до 25 тысяч лет назад.

Ранее из-за ограниченного количества доступных образцов древней ДНК считалось, что группы Западной и Восточной Европы были в значительной степени обособлены. Авторы исследования, опубликованного 23 октября в журнале Science Advances, датировали приток генов с востока, связанный с происхождением женщины из Истюрица, примерно 31,5–32,5 тысячи лет назад. По их мнению, это могло быть следствием перемещения людей из Восточной Европы в граветтский период.

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Пещера Истюриц как центр контактов

Пещера Истюриц расположена на важном пути между континентальной Европой и Пиренейским полуостровом. Генетические данные, как отметили исследователи, поддерживают археологическую гипотезу о ее значении как культурного и биологического центра на протяжении десятков тысяч лет позднего каменного века.

Все три новых генома также показали близкие биологические связи с западноевропейскими группами. Ученые обнаружили генетические признаки темной кожи, темных волос и темных глаз, а также отсутствие близкого родства между родителями этих людей. Это может указывать на то, что тогдашние группы избегали союзов между близкими родственниками.

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