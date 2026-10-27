Naukowcy zsekwencjonowali genomy trzech osób, które żyły w Europie około 30 tys. lat temu, i odkryli bliższe związki genetyczne między ludnością jej zachodnich i wschodnich regionów, niż wcześniej sądzono. W szczególności DNA kobiety, której szczątki znaleziono w jaskini Isturitz w południowo-zachodniej Francji, było najbardziej podobne do znanych wcześniej genomów zachodnioeuropejskich, ale wykazywało także związek z grupami wschodnio- i środkowoeuropejskimi, podaje Live Science.

Wymiana ludności w okresie graweckim

Badacze przeanalizowali genomy ludzi, którzy w okresie graweckim żyli na terenach dzisiejszej Hiszpanii, Francji i Włoch. Kultura grawecka rozprzestrzeniła się w Europie po zniknięciu neandertalczyków i istniała w przybliżeniu od 34 tys. do 25 tys. lat temu.

Wcześniej, z powodu ograniczonej liczby dostępnych próbek starożytnego DNA, uważano, że grupy z Europy Zachodniej i Wschodniej były w dużej mierze odseparowane. Autorzy badania, opublikowanego 23 października w czasopiśmie Science Advances, datowali napływ genów ze wschodu, związany z pochodzeniem kobiety z Isturitz, na około 31,5–32,5 tys. lat temu. Ich zdaniem mogło to być skutkiem przemieszczania się ludzi z Europy Wschodniej w okresie graweckim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jaskinia Isturitz jako ośrodek kontaktów

Jaskinia Isturitz leży na ważnym szlaku między Europą kontynentalną a Półwyspem Iberyjskim. Dane genetyczne, jak zaznaczyli badacze, wspierają archeologiczną hipotezę o jej znaczeniu jako ośrodka kulturowego i biologicznego przez dziesiątki tysięcy lat późnej epoki kamienia.

Wszystkie trzy nowe genomy wykazały również bliskie związki biologiczne z grupami zachodnioeuropejskimi. Naukowcy wykryli genetyczne oznaki ciemnej skóry, ciemnych włosów i ciemnych oczu, a także brak bliskiego pokrewieństwa między rodzicami tych osób. Może to wskazywać, że ówczesne grupy unikały związków między bliskimi krewnymi.

Czytaj nas na