纽森否决加州录制指示灯法案——《财富》

加利福尼亚州州长加文·纽森否决了一项法案，该法案原本将对智能眼镜及其他带摄像头的可穿戴设备提出新要求。文件规定，在录制音频或视频时，设备必须向附近人员发出灯光、声音或其他明显信号。

据《财富》报道，纽森承认，有关此类技术被侵扰性使用的报道需要立法回应。但他在否决说明中指出，拟议规则也可能适用于智能手表及其他能够录制的常见设备。他认为，这可能造成混乱和意想不到的后果。

该法案规定了什么

该倡议由州参议员埃洛伊斯·戈麦斯·雷耶斯提出。该法案还拟禁止旨在关闭或绕过录制指示灯的技术。违反录制要求或停用信号的行为，可能被判处最长一年县监禁、最高1500美元罚款，或同时处以两种处罚。

明知违反设备销售规则的行为将面临最高2500美元的民事罚款。同时，文件对残障人士在特定情况下使用辅助技术作出了例外规定。

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指示灯与科技公司的立场

成员包括Meta、Google和Amazon的TechNet协会反对该法案。该组织指出，现行法律已经对非法录制作出规范。

Meta眼镜的镜框上有一枚小型白色LED灯，作为对附近人员的提示。该公司表示，该指示灯会在拍照或录制视频时闪烁，并且无法关闭。第二代型号如果检测到LED灯被遮挡，也会停止摄像头工作，包括在录制已经开始时。

根据Meta合作伙伴EssilorLuxottica的数据，Meta智能眼镜去年的销量超过700万副。《财富》指出，此类设备的普及加剧了一个问题：旁观者如何得知正在进行录制。

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