Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zawetował projekt ustawy, który miał wprowadzić nowe wymogi dla inteligentnych okularów i innych urządzeń ubieralnych z kamerami. Dokument przewidywał, że podczas nagrywania dźwięku lub obrazu urządzenie musi emitować sygnał świetlny, dźwiękowy lub inny zauważalny sygnał dla osób znajdujących się w pobliżu.

Jak podaje Fortune, Newsom przyznał, że doniesienia o natarczywym wykorzystywaniu takich technologii wymagają reakcji legislacyjnej. Jednocześnie w uzasadnieniu weta zaznaczył, że proponowane przepisy mogłyby objąć również smartwatche i inne powszechne urządzenia zdolne do nagrywania. Jego zdaniem mogłoby to wywołać zamieszanie i nieprzewidziane konsekwencje.

Co przewidywał projekt ustawy

Autorką inicjatywy była senator stanowa Eloise Gómez Reyes. Projekt ustawy miał również zakazać technologii przeznaczonych do wyłączania lub omijania wskaźników nagrywania. Za naruszenie wymogów dotyczących nagrywania lub dezaktywacji sygnału mogła grozić kara do roku więzienia w areszcie powiatowym, grzywna do 1 500 dolarów albo obie kary jednocześnie.

Za świadome naruszenie zasad sprzedaży urządzeń przewidziano kary cywilne do 2 500 dolarów. Jednocześnie dokument zawierał wyjątki dla określonych przypadków wykorzystywania technologii wspomagających przez osoby z niepełnosprawnościami.

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Wskaźniki i stanowisko firm technologicznych

Stowarzyszenie TechNet, do którego należą Meta, Google i Amazon, sprzeciwiało się projektowi ustawy. Organizacja wskazywała, że obowiązujące przepisy już regulują kwestie nielegalnego nagrywania.

W okularach Meta ostrzeżeniem dla osób znajdujących się w pobliżu jest mała biała dioda LED na oprawce. Firma twierdzi, że wskaźnik miga podczas robienia zdjęć lub nagrywania wideo i nie ma funkcji wyłączenia. Modele drugiej generacji zatrzymują również działanie kamery, jeśli wykryją, że dioda LED jest zasłonięta, także gdy nagrywanie już trwa.

Według partnera Meta, EssilorLuxottica, sprzedaż inteligentnych okularów Meta przekroczyła w ubiegłym roku 7 mln par. Fortune zauważa, że upowszechnienie takich urządzeń nasila pytania o to, w jaki sposób osoby postronne mogą dowiedzieć się o prowadzonym nagrywaniu.

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