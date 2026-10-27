Discord ogłosił, że umożliwi wyszukiwanie w internecie części rozmów na publicznych serwerach. Zmiany obejmą serwery z kategorii Discoverable Servers, których administratorzy zezwolili na wyświetlanie w wewnętrznym katalogu Server Discovery. Informuje o tym TechCrunch.

Discord oświadczył, że nowa funkcja ma pomóc użytkownikom znajdować przydatne informacje, które obecnie pozostają w dyskusjach wewnątrz platformy. Według firmy ponad 63 tysiące serwerów Discoverable Servers skupia społeczności rozmawiające o strategiach w grach, fandomach, nauce języków i innych niszowych zainteresowaniach.

Strony serwerów i wyniki wyszukiwania

Od 16 listopada każdy Discoverable Server będzie miał oddzielną stronę internetową. Mogą się na niej pojawiać automatycznie generowane podsumowania dyskusji na aktywnych kanałach publicznych. Od połowy grudnia wybrane wiadomości z takich kanałów mogą również trafiać do wyników wyszukiwarek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Administratorzy serwerów będą mogli samodzielnie określać kanały, które wezmą udział w tej funkcji. Poszczególni uczestnicy będą mogli zrezygnować z dostępności ich własnych wiadomości w wyszukiwarkach. W publikacjach dostępnych przez wyszukiwanie nie będą wyświetlane nazwy użytkowników ani awatary.

Ograniczenia i obawy użytkowników

Nowość nie obejmuje prywatnych serwerów, wiadomości bezpośrednich ani grupowych czatów bezpośrednich. Funkcja nie będzie także stosowana wobec użytkowników nastoletnich. W Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Australii i Korei Południowej opcja dostępności wiadomości w wyszukiwarkach została domyślnie wyłączona z powodu ograniczeń prawnych.

Ogłoszenie wywołało obawy części użytkowników dotyczące prywatności. Zwracają oni uwagę, że opublikowanie wiadomości na otwartym serwerze Discord nie zawsze oznacza chęć udostępnienia jej szerszej publiczności internetowej. Pojawiły się także pytania o możliwe wykorzystanie takich rozmów do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

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