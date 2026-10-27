Discord宣布，将让公共服务器上的部分对话可在互联网上被搜索。此项变化将涉及Discoverable Servers类别的服务器，即管理员已允许其在内部Server Discovery目录中展示的服务器。TechCrunch报道。

Discord表示，这项新功能旨在帮助用户找到目前仍留在平台内部讨论中的有用信息。该公司称，超过6.3万个Discoverable Servers汇集了讨论游戏策略、粉丝圈、语言学习及其他小众兴趣的社区。

服务器页面与搜索结果

自11月16日起，每个Discoverable Server都将拥有独立网页。网页上可能会出现针对活跃公共频道内讨论自动生成的摘要。从12月中旬起，此类频道中的精选消息也可能进入搜索引擎结果。

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服务器管理员将能够自行决定哪些频道参与该功能。个别成员将可以选择不让自己的消息被搜索到。在可通过搜索访问的内容中，用户名和头像将不会显示。

限制与用户担忧

该变化不涉及私人服务器、私信和群组私信聊天。该功能也不会适用于青少年用户。在欧盟、英国、加拿大、巴西、澳大利亚和韩国，出于法律限制，消息可被搜索的选项默认已关闭。

这一公告引发了部分用户对隐私的担忧。他们指出，在开放的Discord服务器上发布消息，并不总是意味着希望让其面向更广泛的互联网受众。还有人提出了有关此类对话可能被用于训练人工智能模型的问题。

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