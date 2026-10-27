Discord оголосив, що зробить частину розмов на публічних серверах доступними для пошуку в інтернеті. Зміни стосуватимуться серверів категорії Discoverable Servers, які адміністратори дозволили показувати у внутрішньому каталозі Server Discovery. Про це повідомляє TechCrunch.

У Discord заявили, що нововведення має допомогти користувачам знаходити корисну інформацію, яка нині залишається в обговореннях усередині платформи. За даними компанії, понад 63 тисячі серверів Discoverable Servers об’єднують спільноти, які обговорюють ігрові стратегії, фандоми, вивчення мов та інші вузькі інтереси.

Сторінки серверів і пошукова видача

Із 16 листопада кожен Discoverable Server матиме окрему вебсторінку. На ній можуть з’являтися автоматично створені підсумки дискусій в активних публічних каналах. Із середини грудня відібрані повідомлення з таких каналів також можуть потрапляти до результатів пошукових систем.

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Адміністратори серверів зможуть самостійно визначати канали, які братимуть участь у функції. Окремі учасники матимуть можливість відмовитися від пошукової доступності власних повідомлень. У доступних через пошук публікаціях не показуватимуть імена користувачів та аватари.

Обмеження та побоювання користувачів

Приватні сервери, особисті повідомлення та групові особисті чати нововведення не охоплює. Функцію також не застосовуватимуть до користувачів-підлітків. У Європейському Союзі, Великій Британії, Канаді, Бразилії, Австралії та Південній Кореї опцію пошукової доступності повідомлень вимкнули за замовчуванням через законодавчі обмеження.

Оголошення викликало занепокоєння частини користувачів щодо приватності. Вони звертають увагу, що публікація повідомлення у відкритому Discord-сервері не завжди означає бажання зробити його доступним для ширшої інтернет-аудиторії. Також лунали питання про можливе використання таких розмов для навчання моделей штучного інтелекту.

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