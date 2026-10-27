Discord объявил, что сделает часть разговоров на публичных серверах доступными для поиска в интернете. Изменения коснутся серверов категории Discoverable Servers, администраторы которых разрешили показывать их во внутреннем каталоге Server Discovery. Об этом сообщает TechCrunch.

В Discord заявили, что нововведение должно помочь пользователям находить полезную информацию, которая сейчас остаётся в обсуждениях внутри платформы. По данным компании, более 63 тысяч серверов Discoverable Servers объединяют сообщества, обсуждающие игровые стратегии, фандомы, изучение языков и другие нишевые интересы.

Страницы серверов и поисковая выдача

С 16 ноября у каждого Discoverable Server появится отдельная веб-страница. На ней могут размещаться автоматически созданные краткие обзоры дискуссий в активных публичных каналах. С середины декабря отобранные сообщения из таких каналов также могут попадать в результаты поисковых систем.

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Администраторы серверов смогут самостоятельно определять каналы, которые будут участвовать в функции. Отдельные участники смогут отказаться от поисковой доступности собственных сообщений. В публикациях, доступных через поиск, не будут отображаться имена пользователей и аватары.

Ограничения и опасения пользователей

Нововведение не затрагивает частные серверы, личные сообщения и групповые личные чаты. Функция также не будет применяться к пользователям-подросткам. В Европейском Союзе, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии и Южной Корее опция поисковой доступности сообщений отключена по умолчанию из-за законодательных ограничений.

Объявление вызвало опасения части пользователей относительно конфиденциальности. Они отмечают, что публикация сообщения на открытом сервере Discord не всегда означает желание сделать его доступным для более широкой интернет-аудитории. Также звучали вопросы о возможном использовании таких разговоров для обучения моделей искусственного интеллекта.

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