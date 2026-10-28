Rząd Tajwanu bada sposoby rekompensowania autorom i innym dostawcom treści, których materiały są wykorzystywane do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Władze nie określiły jednak jeszcze, jak takie treści będą oceniane i licencjonowane ani na jakiej zasadzie będą realizowane płatności, informuje Taipei Times.

Kwestę tę poruszyła deputowana Demokratycznej Partii Postępowej Michelle Lin podczas posiedzenia parlamentarnej komisji transportu. Zapytała, czy Ministerstwo Spraw Cyfrowych będzie udostępniać materiały do szkolenia AI bezpłatnie, a także czy tworzy mechanizm, zgodnie z którym twórcy AI będą płacić mediom informacyjnym za korzystanie z ich materiałów.

Dobrowolne licencje i domena publiczna

Minister spraw cyfrowych Lin Yi-ching oświadczył, że resort gromadzi cztery rodzaje materiałów: utwory, których okres ochrony praw autorskich wygasł i które stały się częścią domeny publicznej, opisy książek od wydawców, fragmenty służące zapoznaniu z publikacjami oraz utwory, na których wykorzystanie autorzy dobrowolnie wyrazili zgodę.

Jak zaznaczył, ministerstwo nie zwracało się do tajwańskich mediów informacyjnych o materiały do szkolenia modeli. Władze chcą, aby duże firmy AI, w tym amerykańskie, płaciły za wykorzystywane treści. Na razie rząd rozpatruje jedynie materiały z domeny publicznej oraz utwory licencjonowane dobrowolnie, aby uniknąć długotrwałych sporów prawnych, które mogą spowolnić rozwój AI na Tajwanie.

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Korpus dla suwerennych modeli AI

Pod koniec ubiegłego roku ministerstwo rozpoczęło tworzenie korpusu wysokiej jakości tekstów w tradycyjnym języku chińskim dla suwerennych modeli AI Tajwanu. Początkowo objął on materiały centralnych i lokalnych organów władzy. 15 września resort ogłosił zasady udziału prywatnych wydawców i operatorów platform e-booków, które przewidują dobrowolny udział, udzielanie zezwoleń oraz usuwanie utworów autorów, którzy odmawiają udziału.

W połowie miesiąca korpus zawierał 3,3 mld tokenów — jednostek tekstu, których modele AI używają do przetwarzania i uczenia się języka. Jednocześnie nie określono jeszcze zasad obliczania płatności, podziału przychodów ani terminów wdrożenia odpowiedniego mechanizmu.

Podczas lipcowego spotkania Tajwańskiego Urzędu Własności Intelektualnej przedstawiciele wydawców czasopism i nadawców telewizyjnych zaproponowali utworzenie platformy licencyjnej, na której media mogłyby rejestrować treści do płatnego wykorzystania przez firmy AI. Dyrektorka działu prawnego CommonWealth Magazine, Chiu Ai-lung, wezwała również twórców do ujawniania wykazu licencjonowanych treści oraz źródeł danych wykorzystywanych do szkolenia modeli.

Mei Chen, sekretarz generalna Stowarzyszenia Nadawców Telewizji Satelitarnej, oświadczyła, że niektóre międzynarodowe firmy AI nadal zbierają dane ze stron internetowych mediów nawet po bezpośrednim zakazie ze strony właścicieli. Z kolei wiceprzewodniczący Tajwańskiego Stowarzyszenia Innowacji i Usług Oprogramowania Chang Jung-kuei podkreślił potrzebę zachowania możliwości dozwolonego użytku legalnie pozyskanych danych, jeśli wynik wygenerowany przez AI nie zastępuje oryginalnych utworów na rynku.

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