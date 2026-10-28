台湾政府正在研究补偿作者及其他内容提供者的方式，其材料被用于训练人工智能模型。不过，当局尚未确定将如何评估和授权此类内容，以及将依据何种原则支付报酬，《台北时报》报道。

民主进步党立法委员米歇尔·林在议会交通委员会会议期间提出了这一问题。她询问，数位发展部是否会免费提供用于AI训练的材料，以及该部门是否正在建立一种机制，让AI开发者为使用新闻媒体的材料付费。

自愿许可与公共领域

数位发展部长林宜敬表示，该部门收集四类材料：版权保护期届满并进入公共领域的作品、出版商提供的图书介绍、用于了解出版物的节选，以及作者自愿授权使用的作品。

他表示，该部没有向台湾新闻媒体索取用于训练模型的材料。当局希望包括美国公司在内的大型AI企业为其使用的内容付费。目前，政府只考虑公共领域材料和自愿授权的作品，以避免可能拖慢台湾AI发展的长期法律纠纷。

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用于主权AI模型的语料库

去年年底，该部开始为台湾的主权AI模型建立由高质量繁体中文文本组成的语料库。最初，语料库纳入了中央和地方政府机构的材料。9月15日，该部门公布了私营出版商和电子书平台运营商的参与规则，其中规定自愿参与、提供许可，以及移除拒绝参与作者的作品。

截至月中，该语料库包含33亿个词元——AI模型用于处理和学习语言的文本单位。同时，付款计算、收入分配的办法以及实施相关机制的时间表尚未确定。

在台湾智慧财产局7月的一次会议上，杂志出版商和电视广播机构的代表提议建立一个许可平台，媒体可在该平台登记内容，供AI公司付费使用。《天下杂志》法务部门主管邱艾隆还呼吁开发者公开获许可内容清单以及用于训练模型的数据来源。

卫星电视广播协会秘书长陈梅表示，一些国际AI公司即使在所有者明确禁止后，仍继续从媒体网站收集数据。与此同时，台湾软件创新与服务协会副理事长张荣贵强调，如AI生成的结果不在市场上替代原创作品，就需要保留对合法获得数据进行合理使用的可能性。

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