Правительство Тайваня изучает способы компенсации авторам и другим поставщикам контента, чьи материалы используются для обучения моделей искусственного интеллекта. При этом власти еще не определили, как такой контент будут оценивать и лицензировать и по какому принципу будут осуществляться выплаты, сообщает Taipei Times.

Этот вопрос подняла депутат Демократической прогрессивной партии Мишель Лин во время заседания транспортного комитета парламента. Она поинтересовалась, будет ли Министерство цифровых дел предоставлять материалы для обучения ИИ бесплатно, а также создает ли оно механизм, по которому разработчики ИИ будут платить новостным медиа за использование их материалов.

Добровольные лицензии и общественное достояние

Министр цифровых дел Линь Ицзин заявил, что ведомство собирает четыре вида материалов: произведения, срок охраны авторских прав на которые истек и которые стали общественным достоянием, описания книг от издателей, фрагменты для ознакомления с изданиями и работы, на использование которых авторы добровольно дали разрешение.

По его словам, министерство не обращалось к тайваньским новостным изданиям за материалами для обучения моделей. Власти стремятся к тому, чтобы крупные ИИ-компании, в частности американские, платили за используемый ими контент. Сейчас правительство рассматривает только материалы из общественного достояния и добровольно лицензированные произведения, чтобы избежать длительных юридических споров, которые могут замедлить развитие ИИ на Тайване.

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Корпус для суверенных моделей ИИ

В конце прошлого года министерство начало формировать корпус высококачественных текстов на традиционном китайском языке для суверенных моделей ИИ Тайваня. Сначала в него вошли материалы центральных и местных органов власти. 15 сентября ведомство объявило правила участия частных издателей и операторов платформ электронных книг, которые предусматривают добровольное участие, предоставление разрешений и удаление работ авторов, отказывающихся от участия.

По состоянию на середину месяца корпус содержал 3,3 млрд токенов — единиц текста, которые модели ИИ используют для обработки и изучения языка. В то же время порядок расчета выплат, распределения доходов и сроки внедрения соответствующего механизма еще не определены.

На июльской встрече Тайваньского ведомства интеллектуальной собственности представители издателей журналов и телевещателей предложили создать лицензионную платформу, где медиа могли бы регистрировать контент для платного использования ИИ-компаниями. Директор юридического отдела CommonWealth Magazine Чю Ай-лун также призвала разработчиков раскрывать перечень лицензированного контента и источники данных для обучения моделей.

Генеральный секретарь Ассоциации спутникового телевещания Мэй Чэнь заявила, что некоторые международные ИИ-компании продолжают собирать данные с медиасайтов даже после прямого запрета владельцев. В то же время заместитель председателя Тайваньской ассоциации инноваций и услуг в сфере программного обеспечения Чжан Жунгуй подчеркнул необходимость сохранить возможность добросовестного использования законно полученных данных, если созданный ИИ результат не заменяет оригинальные произведения на рынке.

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