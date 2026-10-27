Agencja Wywiadu Obronnego USA (DIA) w nowym raporcie oświadczyła, że Chiny od 2018 roku potroiły swoją konstelację satelitów wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR). Według Breaking Defense, według stanu na lipiec Chiny miały na orbicie ponad 510 takich urządzeń.

DIA wskazała, że chińskie kosmiczne zdolności ISR obejmują satelity z elektrooptycznymi systemami obserwacji, radarami z syntetyczną aperturą, a także urządzenia do rozpoznania elektronicznego i radiotechnicznego. Zdaniem amerykańskiego wywiadu sieć ta może pomagać Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wykrywać, śledzić i wskazywać cele wśród sił USA i ich sojuszników na lądzie i morzu.

Koncentracja na regionie Indo-Pacyfiku

W raporcie stwierdzono, że chińska sieć satelitarna umożliwia monitorowanie sił USA i ich sojuszników w różnych częściach świata, w tym w regionie Indo-Pacyfiku. Wśród obszarów, którym poświęcono uwagę, wymieniono Półwysep Koreański, Tajwan, Filipiny, Ocean Indyjski i Morze Południowochińskie.

Zastępca dyrektora projektu bezpieczeństwa kosmicznego w Center for Strategic and International Studies Clayton Swope oświadczył, że Chiny aktywnie inwestują w sensory kosmiczne do obserwacji Ziemi oraz wykrywania, śledzenia i wskazywania celów w regionie. Zwrócił uwagę na potencjalny wpływ takich sieci sensorów na przewagę USA w zakresie technologii stealth samolotów i środków podwodnych.

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Urządzenia komercyjne i tempo wzrostu

DIA uwzględniła w swoich obliczeniach satelity należące zarówno do Chińskiej Republiki Ludowej, jak i chińskich firm komercyjnych. Agencja zaznaczyła, że część takich urządzeń jest formalnie związana z misjami cywilnymi lub komercyjnymi, jednak ich dane i zdjęcia mogą być wykorzystywane przez ChALW ze względu na podwójne zastosowanie technologii oraz, być może, chińską politykę integracji wojskowo-cywilnej.

Starszy pracownik naukowy American Enterprise Institute Todd Harrison zauważył, że metodologia DIA nie wyjaśnia w pełni składu obliczeń. Według jego danych liczba chińskich aktywnych satelitów obserwacyjnych i meteorologicznych wzrosła ze 141 w 2018 roku do 541, a liczba wyłącznie satelitów rozpoznawczych — ze 124 do 453. Jednocześnie zaznaczył, że w ostatnich latach tempo powiększania chińskiej konstelacji spowolniło. Harrison poinformował również, że USA mają 643 aktywne satelity obserwacyjne i meteorologiczne wobec 298 w 2018 roku.

Raport DIA, jak zauważa Breaking Defense, zawiera prawdopodobnie pierwsze publiczne zdjęcie chińskiego wielokrotnego użytku samolotu kosmicznego, który ostatnio wystrzelono w lutym. Ekspertka Secure World Foundation Victoria Samson powiedziała, że urządzenie zewnętrznie przypomina amerykański X-37B.

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