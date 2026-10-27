美国国防情报局（DIA）在一份新报告中表示，中国自2018年以来已将其情报、监视与侦察（ISR）卫星群规模扩大三倍。据Breaking Defense报道，截至7月，中国在轨拥有超过510颗此类卫星。

DIA指出，中国的天基ISR能力包括配备光电观测系统和合成孔径雷达的卫星，以及用于电子侦察和信号情报的航天器。美国情报部门认为，这一网络可帮助中国人民解放军发现、跟踪并对美国及其盟国的陆上和海上力量实施目标指示。

聚焦印太地区

报告称，中国卫星网络能够监视世界不同地区的美国及盟军力量，包括印太地区。受到关注的区域包括朝鲜半岛、台湾、菲律宾、印度洋和南海。

战略与国际问题研究中心航空航天安全项目副主任克莱顿·斯沃普表示，中国正积极投资天基传感器，用于观测地球以及在该地区发现、跟踪和实施目标指示。他提请注意，此类传感器网络可能会影响美国在飞机和水下装备隐身能力方面的优势。

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商业航天器与增长速度

DIA在统计中纳入了属于中华人民共和国和中国商业公司的卫星。该机构指出，部分此类航天器在形式上与民用或商业任务有关，但由于技术具有军民两用性质，以及可能由于中国的军民融合政策，其数据和图像可能被中国人民解放军使用。

美国企业研究所高级研究员托德·哈里森指出，DIA的方法并未完全说明统计的构成。根据他的数据，中国现役观测和气象卫星的数量从2018年的141颗增至541颗，而纯侦察卫星的数量则从124颗增至453颗。同时，他指出，近年来中国卫星群的增长速度已经放缓。哈里森还表示，美国拥有643颗现役观测和气象卫星，而2018年为298颗。

正如Breaking Defense所指出的，DIA报告中包含的可能是中国可重复使用空天飞机的首张公开图像，该飞行器最近一次于2月发射。安全世界基金会专家维多利亚·萨姆森表示，该飞行器外观上与美国X-37B相似。

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