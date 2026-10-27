Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) в новом докладе заявило, что Китай с 2018 года утроил свою группировку спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). По данным Breaking Defense, по состоянию на июль Китай имел на орбите более 510 таких аппаратов.

В DIA отметили, что китайские космические возможности ISR включают спутники с электрооптическими системами наблюдения, радарами с синтезированной апертурой, а также аппараты для электронной и радиотехнической разведки. По мнению американской разведки, эта сеть может помогать Народно-освободительной армии Китая обнаруживать, отслеживать и осуществлять целеуказание в отношении сил США и их союзников на суше и на море.

Фокус на Индо-Тихоокеанском регионе

В докладе говорится, что китайская спутниковая сеть позволяет следить за американскими и союзническими силами в различных частях мира, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди районов, которым уделено внимание, названы Корейский полуостров, Тайвань, Филиппины, Индийский океан и Южно-Китайское море.

Заместитель директора проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Свопе заявил, что Китай активно инвестирует в космические сенсоры для наблюдения за Землей и обнаружения, отслеживания и целеуказания объектов в регионе. Он обратил внимание на потенциальное влияние таких сенсорных сетей на преимущества США в малозаметности самолетов и подводных средств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Коммерческие аппараты и темпы роста

DIA включило в подсчет спутники, принадлежащие как Китайской Народной Республике, так и китайским коммерческим компаниям. В ведомстве отметили, что часть таких аппаратов формально связана с гражданскими или коммерческими миссиями, однако их данные и снимки могут использоваться НОАК из-за двойного назначения технологий и, возможно, политики военно-гражданской интеграции Китая.

Старший научный сотрудник American Enterprise Institute Тодд Гаррисон отметил, что методика DIA не полностью объясняет состав подсчета. По его данным, количество китайских действующих спутников наблюдения и метеорологических аппаратов выросло со 141 в 2018 году до 541, а количество исключительно разведывательных спутников — со 124 до 453. В то же время он отметил, что в последние годы темпы увеличения китайской группировки замедлились. Гаррисон также сообщил, что США имеют 643 действующих спутника наблюдения и метеорологии против 298 в 2018 году.

В докладе DIA, как отмечает Breaking Defense, содержится, вероятно, первое публичное изображение китайского многоразового космоплана, который в последний раз запустили в феврале. Специалистка Secure World Foundation Виктория Самсон сказала, что аппарат внешне похож на американский X-37B.

Читай нас в