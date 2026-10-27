Pracownicy brytyjskich biur Rockstar Games, według dziennikarza Bloomberga Jasona Schreiera, mają głosować nad uznaniem oddziału Independent Workers Union of Great Britain (IWUGB) — Rockstar Game Workers Union — od 12 do 26 listopada. Jeśli głosowanie zakończy się sukcesem, organizacja stanie się największym uznanym związkiem zawodowym w brytyjskiej branży gier, podaje Engadget.

Głosowanie przed premierą GTA 6

Głosowanie zaplanowano na okres przed i po premierze Grand Theft Auto 6, której wydanie oczekiwane jest 19 listopada. Rockstar Game Workers Union, obejmujący pracowników wszystkich biur firmy w Wielkiej Brytanii, ogłoszono w maju 2026 roku.

Spór pracowniczy z firmą

W listopadzie oczekiwane są również końcowe wystąpienia przed trybunałem pracy w sprawie między Rockstar a IWUGB. Mają odbyć się 17 lub 18 listopada, choć wcześniej rozprawy miały zakończyć się na początku października.

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IWUGB złożył skargę po tym, jak Rockstar zwolnił ponad 30 pracowników w październiku 2025 roku. Według źródła większość z nich była członkami związku zawodowego lub uczestniczyła w działalności organizacyjnej. Zwolnienia wywołały obawy dotyczące możliwego przeciwdziałania działalności związkowej. Rockstar oświadczał, że pracowników zwolniono za niewłaściwe zachowanie związane z ujawnianiem poufnych informacji.

Dyrektorka ds. wydawniczych Rockstar, Jennifer Kolbe, powiedziała Schreierowi, że jeśli zespół chce związku zawodowego, to go będzie miał.

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