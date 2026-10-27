Сотрудники британских офисов Rockstar Games, по данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, должны проголосовать за признание подразделения Independent Workers Union of Great Britain (IWUGB) — Rockstar Game Workers Union — с 12 по 26 ноября. Если голосование будет успешным, объединение станет крупнейшим признанным профсоюзом в игровой индустрии Великобритании, сообщает Engadget.

Голосование перед релизом GTA 6

Голосование запланировано на период до и после выхода Grand Theft Auto 6, релиз которой ожидается 19 ноября. О Rockstar Game Workers Union, объединяющем сотрудников всех офисов компании в Великобритании, объявили в мае 2026 года.

Трудовой спор с компанией

В ноябре также ожидаются заключительные выступления в трудовом трибунале по делу между Rockstar и IWUGB. Их планируют провести 17 или 18 ноября, хотя слушания ранее должны были завершиться в начале октября.

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IWUGB подал жалобу после того, как Rockstar в октябре 2025 года уволила более 30 сотрудников. По данным источника, большинство из них были членами профсоюза или участвовали в организационной деятельности. Увольнения вызвали опасения относительно возможного противодействия профсоюзной деятельности. Rockstar заявляла, что сотрудников уволили за ненадлежащее поведение, связанное с распространением конфиденциальной информации.

Руководительница издательского направления Rockstar Дженнифер Колбе сказала Шрайеру, что, если команда хочет профсоюз, он у нее будет.

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