Илон Маск опубликовал первый семиминутный эпизод созданной искусственным интеллектом адаптации «Одиссеи» Гомера. Видео, являющееся началом запланированной ИИ-работы, быстро вызвало критику пользователей платформы X из-за резких переходов между сценами, неестественного вида персонажей и современного английского языка в диалогах, сообщает Fortune.

Обещание полнометражной версии

В июле Маск заявил в X, что до конца года выпустит полнометражную и «исторически точную» версию древнегреческого эпоса, которому около 2800 лет. До этого он неоднократно критиковал экранизацию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана, называя ее слишком «woke». В частности, Маск выступал против решения пригласить темнокожую актрису Лупиту Нионго на роли Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры.

Пользователи X в ответах на анонс проекта указывали, что ролик явно имеет признаки ИИ-генерации. Один из комментаторов отметил, что резкие склейки кадров якобы позволяют увидеть места использования разных текстовых запросов. Другие обратили внимание на противоречие между заявленной исторической точностью и английским языком персонажей. В то же время часть пользователей назвала видео шагом вперед для генеративного видео, несмотря на его недостатки.

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Инструмент и творческая команда

Адаптацию создали с помощью Grok Imagine — инструмента SpaceXAI для генерации изображений и видео по текстовым запросам. По данным издания, сервис стал публично доступен в 2025 году, а его последнее обновление вышло в июле. Он может генерировать видео с разрешением до 1080p.

Над проектом также работали специализирующийся на ИИ режиссер Дев Уокер и Wonder Studios. Студию основали в 2025 году режиссер Джастин Хекни и предприниматель Ксавьер Коллинз. Сколько всего эпизодов будет в ИИ-версии «Одиссеи», в анонсе не уточняется. SpaceXAI и Wonder Studios не ответили на запросы Fortune о комментарии.

Фильм Нолана, в котором использовали практические эффекты и реальные локации, с летнего релиза собрал в мировом прокате 1,79 млрд долларов и занимает второе место по кассовым сборам в этом году.

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