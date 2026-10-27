Ілон Маск представив семихвилинний ШІ-епізод Одіссеї — Fortune

Ілон Маск оприлюднив перший семихвилинний епізод створеної штучним інтелектом адаптації «Одіссеї» Гомера. Відео, яке є початком запланованої ШІ-роботи, швидко викликало критику користувачів платформи X через різкі переходи між сценами, неприродний вигляд персонажів і сучасну англійську мову в діалогах, повідомляє Fortune.

Обіцянка повнометражної версії

У липні Маск заявляв у X, що до кінця року випустить повнометражну та «історично точну» версію давньогрецького епосу, якому близько 2800 років. До цього він неодноразово критикував екранізацію «Одіссеї» режисера Крістофера Нолана, називаючи її надто «woke». Зокрема, Маск виступав проти рішення залучити темношкіру акторку Лупіту Ніонго до ролей Єлени Троянської та її сестри Клітемнестри.

Користувачі X у відповідях на анонс проєкту вказували, що ролик виразно має ознаки ШІ-генерації. Один із коментаторів зазначив, що різкі склейки кадрів нібито дозволяють побачити місця використання різних текстових запитів. Інші звернули увагу на суперечність між заявленою історичною точністю та англійською мовою персонажів. Водночас частина користувачів назвала відео кроком уперед для генеративного відео, попри його недоліки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інструмент і творча команда

Адаптацію створили за допомогою Grok Imagine — інструменту SpaceXAI для генерації зображень і відео з текстових запитів. Сервіс, за даними видання, став публічно доступним у 2025 році, а його останнє оновлення вийшло в липні. Він може генерувати відео з роздільною здатністю до 1080p.

Над проєктом також працювали режисер Дев Вокер, який спеціалізується на ШІ, та Wonder Studios. Студію заснували у 2025 році режисер Джастін Гекні й підприємець Ксав’єр Коллінз. Скільки всього епізодів матиме ШІ-версія «Одіссеї», в анонсі не уточнили. SpaceXAI та Wonder Studios не відповіли на запити Fortune про коментар.

Фільм Нолана, у якому використали практичні ефекти та реальні локації, від літнього релізу зібрав у світовому прокаті $1,79 млрд і посідає друге місце за касовими зборами цього року.

Читай нас у