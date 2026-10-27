台湾海洋委员会正资助国立成功大学团队开发一套基于人工智能的系统，用于协调不同类型的无人机开展大范围海上监视和长期监测。据《台北时报》报道。

该委员会表示，建立多层级海巡监视网络并加强海上态势感知，是确保海上执法和应对中国各种“灰色地带”行动的关键战略。

协调不同无人机

该研究团队由航空航天学副教授Chueh Chih-che领导。团队结合人工智能、固定翼垂直起降无人机、飞行动力学技术和集群协调，创建了一套智能多无人机控制系统。

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研究人员研究了三种无人机——Jump 20、V-Bat和Flexroter——的能力和控制模型。为此，他们采用了三维建模、空气动力学参数分析以及六自由度飞行模拟。

二十架无人机模拟

该委员会称，多智能体强化学习技术使无人机能够自主分配任务、规划路线并协调编队行动。为提高编队灵活性和飞行安全性，团队还整合了“领航者—跟随者”控制以及智能动态避障系统。

开发人员已完成两个编队的同步飞行模拟，共计20架无人机。控制算法规定了飞行器之间的三维距离，以及30.5米的最小垂直间隔，以防止碰撞。下一阶段将是硬件在环测试、原型集成，以及在不同海况下进行开放水域飞行。

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