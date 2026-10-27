Tajwańska Rada ds. Oceanów finansuje zespół Narodowego Uniwersytetu Cheng Kung, który opracowuje system oparty na sztucznej inteligencji, mający koordynować różne typy dronów na potrzeby szeroko zakrojonego nadzoru morskiego i długotrwałego monitorowania. Poinformował o tym Taipei Times.

Rada oświadczyła, że stworzenie wielopoziomowej sieci obserwacyjnej straży przybrzeżnej oraz zwiększenie świadomości sytuacyjnej na morzu są kluczowymi strategiami zapewnienia egzekwowania prawa na morzu i przeciwdziałania różnym formom działań Chin w „szarej strefie”.

Koordynacja różnych dronów

Grupą badawczą kieruje Chueh Chih-che, adiunkt w dziedzinie aeronautyki i astronautyki. Zespół stworzył inteligentny system sterowania wieloma dronami, łącząc AI, bezzałogowce typu samolotowego z pionowym startem i lądowaniem, technologie dynamiki lotu oraz koordynację roju.

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Badacze przeanalizowali możliwości i modele sterowania trzech typów dronów — Jump 20, V-Bat i Flexroter. W tym celu wykorzystali modelowanie trójwymiarowe, analizę parametrów aerodynamicznych oraz symulację lotu o sześciu stopniach swobody.

Symulacja dwudziestu dronów

Według Rady technologia wieloagentowego uczenia ze wzmocnieniem umożliwiła dronom samodzielne rozdzielanie zadań, planowanie tras i koordynowanie działań w formacji. Aby zwiększyć elastyczność formacji i bezpieczeństwo lotów, zespół zintegrował także sterowanie według zasady „lider–naśladowca” oraz inteligentny system dynamicznego unikania przeszkód.

Twórcy zakończyli równoczesne symulacje lotu dwóch grup, obejmujących łącznie 20 dronów. Algorytm sterowania przewiduje trójwymiarową odległość między aparatami oraz minimalny pionowy odstęp 30,5 metra, aby zapobiegać kolizjom. Kolejnym etapem mają być testy sprzętu i oprogramowania w pętli, integracja prototypów oraz loty nad otwartą wodą w różnych warunkach morskich.

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