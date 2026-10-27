Физики Ришав Рошан из Саутгемптонского университета и Судипта Шоу из Индийского технологического института в Канпуре предложили модель, согласно которой гипотетическое тяжёлое правостороннее нейтрино могло на короткое время доминировать в энергетическом балансе ранней Вселенной. Это могло ускорить расширение космоса и изменить условия, при которых материя получила преимущество над антиматерией, сообщает Live Science.

Работа была опубликована 8 сентября в журнале Physical Review Letters. Авторы рассмотрели третье правостороннее нейтрино, которым в моделях механизма «качелей» часто пренебрегают, поскольку для объяснения имеющихся данных достаточно двух таких частиц.

Правосторонние нейтрино

Нейтрино — частицы, которые очень редко взаимодействуют с веществом. Все обнаруженные до сих пор нейтрино обладают левой «хиральностью», тогда как правосторонние нейтрино остаются гипотетическими. По словам Рошана, они не имеют электрического заряда, не испытывают слабого ядерного взаимодействия и значительно тяжелее своих левосторонних аналогов.

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Механизм «качелей» предполагает, что обычное нейтрино имеет небольшую примесь тяжёлого правостороннего партнёра. Это может объяснять малую массу обычных нейтрино и их способность менять тип во время движения.

Период доминирования частицы

В расчётах авторов одна из таких частиц имела массу примерно в 100 триллионов раз больше массы протона. Сначала она двигалась почти со скоростью света, но по мере охлаждения Вселенной замедлилась. Её энергия всё в большей степени определялась массой, поэтому доля этой частицы в общем энергетическом балансе космоса могла вырасти до доминирующей.

Согласно модели, более быстрое расширение Вселенной отсрочило некоторые взаимодействия частиц. Это могло повлиять на формирование небольшого избытка лептонов, из которого впоследствии возникло преимущество материи над антиматерией. Авторы также пришли к выводу, что более лёгкое правостороннее нейтрино с массой примерно в 100 миллиардов раз больше массы протона могло обеспечить наблюдаемое количество материи.

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