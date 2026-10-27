南安普敦大学物理学家里沙夫·罗尚和坎普尔印度理工学院的苏迪普塔·肖提出了一种模型：一种假设中的重右手中微子可能曾在短时间内主导早期宇宙的能量平衡。据Live Science报道，这可能加速宇宙膨胀，并改变物质获得相对于反物质优势的条件。

这项研究于9月8日发表在《Physical Review Letters》期刊上。作者研究了第三种右手中微子；在“跷跷板”机制的模型中，它常被忽略，因为两种此类粒子已足以解释现有数据。

右手中微子

中微子是极少与物质相互作用的粒子。目前发现的所有中微子都具有左“手性”，而右手中微子仍属假设。罗尚表示，它们不带电荷，不经历弱核相互作用，并且比左手对应粒子重得多。

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“跷跷板”机制认为，普通中微子含有极少量重右手伙伴的成分。这可以解释普通中微子极小的质量及其在运动过程中改变类型的能力。

粒子占主导地位的时期

在作者的计算中，其中一种粒子的质量约为质子质量的100万亿倍。它起初以接近光速运动，但随着宇宙冷却而减速。其能量越来越由质量决定，因此该粒子在宇宙整体能量平衡中的份额可能增长至主导地位。

根据该模型，宇宙更快的膨胀推迟了某些粒子相互作用。这可能影响少量轻子过剩的形成，物质相对于反物质的优势后来由此产生。作者还得出结论，一种质量约为质子质量1000亿倍的较轻右手中微子，可能产生观测到的物质量。

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