Fizycy Rishav Roshan z University of Southampton oraz Sudipta Shaw z Indyjskiego Instytutu Technologicznego w Kanpurze zaproponowali model, według którego hipotetyczne ciężkie prawoskrętne neutrino mogło przez krótki czas dominować w bilansie energetycznym wczesnego Wszechświata. Mogło to przyspieszyć rozszerzanie się kosmosu i zmienić warunki, w których materia uzyskała przewagę nad antymaterią, donosi Live Science.

Praca została opublikowana 8 września w czasopiśmie Physical Review Letters. Autorzy przeanalizowali trzecie prawoskrętne neutrino, które w modelach mechanizmu „huśtawki” często jest pomijane, ponieważ do wyjaśnienia dostępnych danych wystarczą dwie takie cząstki.

Prawoskrętne neutrina

Neutrina to cząstki, które bardzo rzadko oddziałują z materią. Wszystkie dotąd wykryte neutrina mają lewą „skrętność”, podczas gdy prawoskrętne neutrina pozostają hipotetyczne. Według Roshana nie mają one ładunku elektrycznego, nie odczuwają słabego oddziaływania jądrowego i są znacznie cięższe od swoich lewoskrętnych odpowiedników.

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Mechanizm „huśtawki” zakłada, że zwykłe neutrino ma niewielką domieszkę ciężkiego prawoskrętnego partnera. Może to wyjaśniać małą masę zwykłych neutrin oraz ich zdolność do zmiany typu podczas ruchu.

Okres dominacji cząstki

W obliczeniach autorów jedna z takich cząstek miała masę około 100 bilionów razy większą od masy protonu. Początkowo poruszała się niemal z prędkością światła, ale wraz z ochładzaniem się Wszechświata zwolniła. Jej energia była coraz bardziej określana przez masę, dlatego udział tej cząstki w ogólnym bilansie energetycznym kosmosu mógł wzrosnąć do poziomu dominującego.

Zgodnie z modelem szybsze rozszerzanie się Wszechświata opóźniło niektóre oddziaływania cząstek. Mogło to wpłynąć na powstanie niewielkiej nadwyżki leptonów, z której później uformowała się przewaga materii nad antymaterią. Autorzy doszli również do wniosku, że lżejsze prawoskrętne neutrino o masie około 100 miliardów razy większej od masy protonu mogło zapewnić obserwowaną ilość materii.

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