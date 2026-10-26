Apple выпустила обновление iOS 27.2, которое добавляет поддержку стилуса Apple Pencil для складного iPhone Duo. Об этом сообщает The Verge. Обновление также принесло для этого устройства функцию Edge Light, которая должна освещать лицо пользователя во время видеозвонков.

Функции для складного iPhone

Ранее Apple заявляла, что iPhone Duo получит поддержку Apple Pencil позже в этом году. Первый складной смартфон компании имеет внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма и внешний экран диагональю 5,4 дюйма. В iOS 27 элементы управления устройства обновили с учетом двух экранов.

Netflix, Prime Video и Microsoft Outlook уже поддерживают дополнительное экранное пространство iPhone Duo, однако некоторые приложения все еще требуют доработки.

Обновления FaceTime и Siri AI

В групповых звонках FaceTime появилась функция одновременного использования фронтальной и основных камер. Она позволяет показывать собеседникам и изображение с селфи-камеры, и то, что снимают задние камеры.

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iOS 27.2 также позволяет Siri AI предлагать действия в приложении Messages и расширяет языковую поддержку функции: стали доступны французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. По данным 9to5Mac, Apple также разворачивает поддержку цифрового водяного знака SynthID от Google в Photos и Image Playground.

Изменения в медиаприложениях

Среди других изменений — пользовательские профили в приложении Apple TV на iPhone. Apple Podcasts заменяет очередь Up Next списком New Episodes и добавляет раздел Continue Playing. Кроме того, пользователи увидят новый логотип Apple Music.

Одновременно компания выпустила macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, visionOS 27.2, tvOS 27.2 и программное обеспечение HomePod 27.2.

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