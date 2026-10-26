苹果发布了 iOS 27.2 更新，为可折叠 iPhone Duo 增加了对 Apple Pencil 手写笔的支持。The Verge 报道。该更新还为这款设备带来了 Edge Light 功能，旨在视频通话期间照亮用户的面部。

可折叠 iPhone 的功能

苹果此前表示，iPhone Duo 将在今年晚些时候获得 Apple Pencil 支持。该公司的首款可折叠智能手机配备 7.6 英寸内屏和 5.4 英寸外屏。在 iOS 27 中，该设备的控制功能已针对双屏进行了更新。

Netflix、Prime Video 和 Microsoft Outlook 已经支持 iPhone Duo 的额外屏幕空间，但一些应用程序仍需要进一步完善。

FaceTime 和 Siri AI 更新

FaceTime 群组通话新增了可同时使用前置和主摄像头的功能。该功能可让用户向通话对象同时展示自拍摄像头的画面以及后置摄像头拍摄的内容。

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iOS 27.2 还允许 Siri AI 在 Messages 应用中建议操作，并扩大了该功能的语言支持范围：现已提供法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。根据 9to5Mac 的消息，苹果还在 Photos 和 Image Playground 中推出对谷歌 SynthID 数字水印的支持。

媒体应用的变化

其他变化包括 iPhone 上 Apple TV 应用中的用户资料。Apple Podcasts 将 Up Next 队列替换为 New Episodes 列表，并新增 Continue Playing 栏目。此外，用户还将看到新的 Apple Music 标志。

与此同时，该公司发布了 macOS 27.2 Golden Gate、watchOS 27.2、visionOS 27.2、tvOS 27.2 和 HomePod 软件 27.2。

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