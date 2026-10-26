Apple випустила iOS 27.2 із підтримкою Apple Pencil для iPhone Duo — The Verge

Apple випустила оновлення iOS 27.2, яке додає підтримку стилуса Apple Pencil для складаного iPhone Duo. Про це повідомляє The Verge. Також оновлення принесло для цього пристрою функцію Edge Light, що має освітлювати обличчя користувача під час відеодзвінків.

Функції для складаного iPhone

Раніше Apple заявляла, що iPhone Duo отримає підтримку Apple Pencil пізніше цього року. Перший складаний смартфон компанії має внутрішній дисплей діагоналлю 7,6 дюйма та зовнішній екран на 5,4 дюйма. В iOS 27 для пристрою оновили елементи керування з урахуванням двох екранів.

Netflix, Prime Video та Microsoft Outlook уже підтримують додатковий простір екрана iPhone Duo, однак деякі застосунки ще потребують доопрацювання.

Оновлення FaceTime та Siri AI

У групових дзвінках FaceTime з’явилася функція одночасного використання фронтальної та основних камер. Вона дає змогу показувати співрозмовникам і зображення із селфі-камери, і те, що знімають задні камери.

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iOS 27.2 також дозволяє Siri AI пропонувати дії в застосунку Messages та розширює мовну підтримку функції: доступними стали французька, японська, корейська, португальська й іспанська. За даними 9to5Mac, Apple також розгортає підтримку цифрового водяного знака SynthID від Google у Photos та Image Playground.

Зміни в медіазастосунках

Серед інших змін — профілі користувачів у застосунку Apple TV на iPhone. Apple Podcasts замінює чергу Up Next переліком New Episodes і додає розділ Continue Playing. Крім того, користувачі побачать новий логотип Apple Music.

Одночасно компанія випустила macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, visionOS 27.2, tvOS 27.2 і програмне забезпечення HomePod 27.2.

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