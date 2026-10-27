Apple представила iMac із чипом M6 — Engadget

Apple представила нову модель настільного комп’ютера iMac, оснащену чипом M6. Компанія заявила, що новинка забезпечить суттєве підвищення продуктивності та можливостей для роботи зі штучним інтелектом, повідомляє Engadget.

Конфігурація чипа M6

Чип M6 має до 12 ядер центрального процесора та до 12 ядер графічного процесора. Також він оснащений подвійним 16-ядерним Neural Engine. За заявою Apple, зростання продуктивності та можливостей ШІ забезпечують додаткові ядра CPU і GPU, а також Neural Accelerators у кожному ядрі.

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Порівняння з попередніми моделями

За даними Apple, M6 пропонує вищу продуктивність на одне ядро та більше ядер загалом, ніж чип у iMac M5. Компанія також заявила, що графічна продуктивність нового iMac може бути удвічі вищою порівняно з iMac M4 під час ресурсоємних завдань, зокрема редагування фотографій та ігор.

До появи iMac чип M6 уже дебютував у Mac mini та Mac Studio. Тепер Apple встановила його і у свою базову настільну модель.

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