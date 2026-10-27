Фізики запропонували модель дискретної часової рідини — ScienceAlert

Фізики з Інституту фізики складних систем Макса Планка в Німеччині запропонували теоретичну модель дискретної часової рідини. У такій системі зберігається локальний порядок у часі, хоча далекодіюча узгодженість коливань руйнується. Роботу команди, яку очолювали Цзо Ван і Маріос Х. Майкл, оприлюднили на сервері препринтів arXiv; вона ще не пройшла рецензування, повідомляє ScienceAlert.

Модель часової рідини

Дослідники спиралися на принципи дискретних часових кристалів. У звичайному кристалі структурний візерунок повторюється в просторі, тоді як у часовому кристалі в часі повторюється певний режим поведінки. Дискретний часовий кристал керується зовнішнім джерелом, але його власний ритм може відрізнятися від частоти цього джерела: наприклад, один цикл кристала може припадати на два цикли зовнішнього впливу.

У моделі фізики розглядали двовимірну решітку взаємодійних спінів — умовних магнітних моментів. Її поєднали з електромагнітним резонатором, у якому теплові флуктуації спричиняють коливання електромагнітного поля. Поле впливає на спіни, спонукаючи їх змінювати орієнтацію та взаємодіяти з сусідніми елементами решітки.

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Порядок за наявності флуктуацій

За певних умов моделювання спіни починали коливатися з частотою, удвічі меншою за частоту резонатора, попри нерегулярні флуктуації, які керували системою. Водночас вони час від часу переходили між двома еквівалентними варіантами повторюваного ритму.

Автори назвали такі порушення часовими солітонами. Вони порушують далекодіючу часову узгодженість, але не знищують локальний часовий порядок. За аналогією з водою, яка після танення льоду зберігає локальну структуру, змодельована система зберігала локальну часову впорядкованість після втрати далекодіючого порядку.

Моделювання також показало незвичну роль температури. За низьких температур флуктуації були надто слабкими для появи повторюваного ритму. За проміжних температур порядок виникав, а за високих надмірні флуктуації його руйнували. Автори припускають, що така система може відновлювати симетрію зсуву часу в середньому та потенційно існувати в тепловій рівновазі, де звичайні часові кристали не мають формуватися. Експериментально часову рідину поки не реалізували.

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