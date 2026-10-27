Apple представила iMac с чипом M6 — Engadget

Apple представила новую модель настольного компьютера iMac, оснащённую чипом M6. Компания заявила, что новинка обеспечит существенное повышение производительности и возможностей для работы с искусственным интеллектом, сообщает Engadget.

Конфигурация чипа M6

Чип M6 имеет до 12 ядер центрального процессора и до 12 ядер графического процессора. Он также оснащён двойным 16-ядерным Neural Engine. По заявлению Apple, рост производительности и возможностей ИИ обеспечивают дополнительные ядра CPU и GPU, а также Neural Accelerators в каждом ядре.

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Сравнение с предыдущими моделями

По данным Apple, M6 предлагает более высокую однопоточную производительность и больше ядер в целом, чем чип в iMac M5. Компания также заявила, что графическая производительность нового iMac может быть вдвое выше по сравнению с iMac M4 при ресурсоёмких задачах, в частности при редактировании фотографий и в играх.

До появления в iMac чип M6 уже дебютировал в Mac mini и Mac Studio. Теперь Apple установила его и в свою базовую настольную модель.

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