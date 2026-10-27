Apple zaprezentował iMaca z chipem M6 — Engadget

Apple zaprezentował nowy model komputera stacjonarnego iMac, wyposażony w chip M6. Firma oświadczyła, że nowość zapewni znaczący wzrost wydajności i możliwości pracy ze sztuczną inteligencją, informuje Engadget.

Konfiguracja chipa M6

Chip M6 ma do 12 rdzeni procesora centralnego i do 12 rdzeni procesora graficznego. Jest także wyposażony w podwójny 16-rdzeniowy Neural Engine. Według Apple wzrost wydajności i możliwości AI zapewniają dodatkowe rdzenie CPU i GPU, a także Neural Accelerators w każdym rdzeniu.

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Porównanie z poprzednimi modelami

Według danych Apple M6 oferuje wyższą wydajność jednego rdzenia i więcej rdzeni ogółem niż chip w iMacu M5. Firma oświadczyła również, że wydajność graficzna nowego iMaca może być dwukrotnie wyższa w porównaniu z iMacem M4 podczas zasobożernych zadań, w tym edycji zdjęć i gier.

Przed pojawieniem się w iMacu chip M6 zadebiutował już w komputerach Mac mini i Mac Studio. Teraz Apple zainstalował go także w swoim podstawowym modelu komputera stacjonarnego.

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