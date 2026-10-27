Генетики виявили спільне походження корінних народів Гаваїв і Рапа-Нуї — Live Science

Корінні народи Гаваїв і острова Рапа-Нуї, також відомого як острів Пасхи, мають найближчу генетичну спорідненість між собою серед досліджених полінезійських популяцій. Як повідомляє Live Science, науковці пов’язують їхніх предків зі спільною культурою досвідчених мореплавців із району островів Мангарева.

Аналіз геномів

Дослідники проаналізували геноми 1050 сучасних людей із Полінезії, зокрема 317 корінних гавайців і 12 жителів Рапа-Нуї. Вони порівнювали довжину спільних сегментів хромосом у людей з різних островів: що довші такі сегменти, то нещодавніше люди мали спільного предка.

Гаваї та Рапа-Нуї розташовані приблизно за 7200 кілометрів одне від одного й є найвіддаленішими один від одного островами Полінезії. Попри таку відстань, аналіз засвідчив, що корінні народи цих двох островів генетично ближчі між собою, ніж до інших вивчених груп.

Мореплавці з Мангареви

За висновком авторів, обидва острови, ймовірно, заселили представники однієї культури мореплавців далекого плавання, пов’язаної з Мангаревою. Район островів Мангарева розташований приблизно за 5530 кілометрів на південний схід від Гаваїв та за 2600 кілометрів на захід від Рапа-Нуї.

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Науковці припускають, що предки корінних гавайців і жителів Рапа-Нуї певний час існували як спільна група після відокремлення від давнього населення Мангареви. Згодом частина цієї групи вирушила до Гаваїв, а інша — до Рапа-Нуї. Результати дослідження опублікували 8 жовтня в журналі Science.

Ефект засновника

Автори також дослідили генетичні наслідки заселення островів невеликими групами людей — так званий ефект засновника. Вони встановили, що в корінних полінезійських популяціях цей ефект міг посилюватися в кількох поколіннях, коли невеликі групи з уже заселених островів вирушали освоювати нові території.

Дослідження також виявило у 2–3% вивчених східних полінезійців три рідкісні у світовій популяції генетичні варіанти, які пов’язують із вивихом кришталика, прогресивною втратою зору та нирковою недостатністю.

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