Rdzenne ludy Hawajów i wyspy Rapa Nui, znanej także jako Wyspa Wielkanocna, mają najbliższe pokrewieństwo genetyczne ze sobą spośród badanych populacji polinezyjskich. Jak informuje Live Science, naukowcy wiążą ich przodków ze wspólną kulturą doświadczonych żeglarzy z rejonu Wysp Mangareva.

Analiza genomów

Badacze przeanalizowali genomy 1050 współczesnych osób z Polinezji, w tym 317 rdzennych Hawajczyków i 12 mieszkańców Rapa Nui. Porównywali długość wspólnych segmentów chromosomów u osób z różnych wysp: im dłuższe są takie segmenty, tym niedawniej ludzie mieli wspólnego przodka.

Hawaje i Rapa Nui leżą w odległości około 7200 kilometrów od siebie i są najbardziej oddalonymi od siebie wyspami Polinezji. Mimo takiej odległości analiza wykazała, że rdzenne ludy tych dwóch wysp są genetycznie bliższe sobie niż innym badanym grupom.

Żeglarze z Mangarevy

Według wniosków autorów obie wyspy zostały prawdopodobnie zasiedlone przez przedstawicieli jednej kultury żeglarzy dalekomorskich związanej z Mangarevą. Rejon Wysp Mangareva znajduje się około 5530 kilometrów na południowy wschód od Hawajów i 2600 kilometrów na zachód od Rapa Nui.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Naukowcy przypuszczają, że przodkowie rdzennych Hawajczyków i mieszkańców Rapa Nui przez pewien czas istnieli jako wspólna grupa po oddzieleniu się od starożytnej ludności Mangarevy. Później część tej grupy wyruszyła na Hawaje, a inna — na Rapa Nui. Wyniki badania opublikowano 8 października w czasopiśmie Science.

Efekt założyciela

Autorzy zbadali również genetyczne konsekwencje zasiedlania wysp przez niewielkie grupy ludzi — tak zwany efekt założyciela. Ustalili, że w rdzennych populacjach polinezyjskich efekt ten mógł nasilać się przez kilka pokoleń, gdy niewielkie grupy z już zasiedlonych wysp wyruszały zagospodarowywać nowe terytoria.

Badanie wykazało również u 2–3% badanych Polinezyjczyków wschodnich trzy warianty genetyczne rzadkie w światowej populacji, które wiąże się ze zwichnięciem soczewki, postępującą utratą wzroku i niewydolnością nerek.

Czytaj nas na