Коренные народы Гавайев и острова Рапа-Нуи, также известного как остров Пасхи, имеют наиболее близкое генетическое родство между собой среди исследованных полинезийских популяций. Как сообщает Live Science, ученые связывают их предков с общей культурой опытных мореплавателей из района островов Мангарева.

Анализ геномов

Исследователи проанализировали геномы 1050 современных людей из Полинезии, в том числе 317 коренных гавайцев и 12 жителей Рапа-Нуи. Они сравнивали длину общих сегментов хромосом у людей с разных островов: чем длиннее такие сегменты, тем позднее у людей был общий предок.

Гавайи и Рапа-Нуи расположены примерно в 7200 километрах друг от друга и являются наиболее удаленными друг от друга островами Полинезии. Несмотря на такое расстояние, анализ показал, что коренные народы этих двух островов генетически ближе друг к другу, чем к другим изученным группам.

Мореплаватели из Мангаревы

По выводу авторов, оба острова, вероятно, были заселены представителями одной культуры мореплавателей дальнего плавания, связанной с Мангаревой. Район островов Мангарева расположен примерно в 5530 километрах к юго-востоку от Гавайев и в 2600 километрах к западу от Рапа-Нуи.

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Ученые предполагают, что предки коренных гавайцев и жителей Рапа-Нуи некоторое время существовали как общая группа после отделения от древнего населения Мангаревы. Впоследствии часть этой группы отправилась на Гавайи, а другая — на Рапа-Нуи. Результаты исследования опубликовали 8 октября в журнале Science.

Эффект основателя

Авторы также исследовали генетические последствия заселения островов небольшими группами людей — так называемый эффект основателя. Они установили, что в коренных полинезийских популяциях этот эффект мог усиливаться в нескольких поколениях, когда небольшие группы с уже заселенных островов отправлялись осваивать новые территории.

Исследование также выявило у 2–3% изученных восточных полинезийцев три редких в мировой популяции генетических варианта, которые связывают с вывихом хрусталика, прогрессирующей потерей зрения и почечной недостаточностью.

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