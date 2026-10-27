在已研究的波利尼西亚人群中，夏威夷原住民与拉帕努伊岛（亦称复活节岛）居民彼此之间的遗传亲缘关系最为接近。据Live Science报道，科学家将他们的祖先与来自曼加雷瓦群岛地区、拥有共同文化的经验丰富航海者联系起来。

基因组分析

研究人员分析了来自波利尼西亚的1050名现代人的基因组，其中包括317名夏威夷原住民和12名拉帕努伊居民。他们比较了来自不同岛屿人群的共同染色体片段长度：这类片段越长，人们拥有共同祖先的时间就越近。

夏威夷和拉帕努伊相距约7200公里，是波利尼西亚彼此距离最远的岛屿。尽管相隔如此遥远，分析显示，这两个岛屿的原住民在遗传上彼此更接近，而不是与其他被研究群体更接近。

来自曼加雷瓦的航海者

根据作者的结论，这两座岛屿可能都是由与曼加雷瓦有关的同一种远洋航海者文化的代表定居的。曼加雷瓦群岛地区位于夏威夷东南约5530公里处，位于拉帕努伊以西2600公里处。

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科学家认为，夏威夷原住民和拉帕努伊居民的祖先在与曼加雷瓦古代人口分离后，曾作为一个共同群体存在了一段时间。随后，该群体的一部分前往夏威夷，另一部分前往拉帕努伊。研究结果于10月8日发表在《Science》期刊上。

奠基者效应

作者还研究了由小规模人群定居岛屿所带来的遗传后果，即所谓的奠基者效应。他们发现，在波利尼西亚原住民群体中，随着已定居岛屿上的小群体前往开发新领地，这种效应可能在数代人中不断增强。

研究还在2%至3%的受研究东波利尼西亚人中发现了三种在全球人口中罕见的遗传变异，这些变异与晶状体脱位、进行性视力丧失和肾功能衰竭有关。

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