Стартап Cathedral менш ніж за 12 годин дістав доступ до даних Anthropic — Anadolu Agency

Американський кібербезпековий стартап Cathedral менш ніж за 12 годин отримав доступ до частини внутрішніх даних Anthropic, розробника чатбота Claude, під час дозволеного тестування систем компанії. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на The Washington Post, журналісти якого ознайомилися з чернеткою звіту.

Вразливості сторонніх сервісів

Cathedral — стартап, заснований колишніми співробітниками Департаменту ефективності уряду США (DOGE). Його дослідники виявили вразливості у сторонньому бізнесовому програмному забезпеченні, яким користувалася Anthropic.

За даними The Washington Post, дослідники застосували ШІ-агентів, щоб знайти шляхи до внутрішніх систем компанії. Вони отримали доступ до стенограм зустрічей, відомостей про зарплати та пропозиції роботи, а також до повідомлень у Slack, де обговорювали передові моделі штучного інтелекту.

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Реакція Anthropic

Тестування відбувалося в межах програми, яка дозволяє незалежним дослідникам із кібербезпеки перевіряти системи Anthropic на вразливості. Компанія підтвердила, що Cathedral отримала доступ до «обмеженого набору» її систем продажів, управління персоналом та інформаційних технологій.

Anthropic заявила, що закрила виявлені шляхи доступу та поінформувала про інцидент федеральних посадовців. Представник компанії повідомив, що Cathedral кілька днів намагалася знайти спосіб отримати доступ до програмного забезпечення Anthropic, перш ніж перейти до сторонніх бізнесових інструментів.

За даними видання, високопосадовець адміністрації Трампа сказав, що звіт поширили в уряді, а швидкість доступу до чутливих систем викликала занепокоєння. Він також застеріг, що подібні слабкі місця потенційно можуть використати іноземні розвідувальні служби.

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