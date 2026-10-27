Amerykański startup zajmujący się cyberbezpieczeństwem Cathedral uzyskał w mniej niż 12 godzin dostęp do części wewnętrznych danych Anthropic, twórcy chatbota Claude, podczas dozwolonych testów systemów firmy. Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na „The Washington Post”, którego dziennikarze zapoznali się z projektem raportu.

Luki w usługach zewnętrznych

Cathedral to startup założony przez byłych pracowników amerykańskiego Departamentu Efektywności Rządu (DOGE). Jego badacze wykryli luki w zewnętrznym oprogramowaniu biznesowym używanym przez Anthropic.

Według „The Washington Post” badacze wykorzystali agentów AI, aby znaleźć drogi do wewnętrznych systemów firmy. Uzyskali dostęp do transkrypcji spotkań, informacji o wynagrodzeniach i ofertach pracy, a także do wiadomości na Slacku, w których omawiano zaawansowane modele sztucznej inteligencji.

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Reakcja Anthropic

Testy odbywały się w ramach programu, który pozwala niezależnym badaczom cyberbezpieczeństwa sprawdzać systemy Anthropic pod kątem luk. Firma potwierdziła, że Cathedral uzyskał dostęp do „ograniczonego zestawu” jej systemów sprzedaży, zarządzania personelem i technologii informacyjnych.

Anthropic oświadczył, że zamknął wykryte ścieżki dostępu i poinformował o incydencie federalnych urzędników. Przedstawiciel firmy przekazał, że Cathedral przez kilka dni próbował znaleźć sposób na uzyskanie dostępu do oprogramowania Anthropic, zanim przeszedł do zewnętrznych narzędzi biznesowych.

Według publikacji wysoki urzędnik administracji Trumpa powiedział, że raport rozpowszechniono w rządzie, a szybkość uzyskania dostępu do wrażliwych systemów wzbudziła obawy. Ostrzegł również, że podobne słabości mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane przez zagraniczne służby wywiadowcze.

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