美国网络安全初创公司Cathedral在获准测试Anthropic系统期间，不到12小时便获得了Claude聊天机器人开发商Anthropic部分内部数据的访问权限。阿纳多卢通讯社援引《华盛顿邮报》报道称，该报记者查阅了一份报告草稿。

第三方服务中的漏洞

Cathedral是一家由美国政府效率部（DOGE）前雇员创办的初创公司。其研究人员发现了Anthropic所使用的第三方商业软件中的漏洞。

据《华盛顿邮报》报道，研究人员使用AI智能体寻找进入该公司内部系统的途径。他们获得了会议记录、薪资信息和工作邀约，以及讨论先进人工智能模型的Slack消息。

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Anthropic的回应

测试是在一项允许独立网络安全研究人员检查Anthropic系统漏洞的计划框架内进行的。该公司确认，Cathedral获得了其销售、人力资源和信息技术系统“有限集合”的访问权限。

Anthropic表示，已关闭发现的访问途径，并已将该事件告知联邦官员。公司代表称，Cathedral在转向第三方商业工具之前，曾花费数天试图找到访问Anthropic软件的方法。

据该报报道，特朗普政府一名高级官员表示，该报告已在政府内部传阅，而如此迅速地访问敏感系统引发了担忧。他还警告称，类似的薄弱点可能被外国情报机构利用。

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