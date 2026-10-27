Американский стартап в сфере кибербезопасности Cathedral менее чем за 12 часов получил доступ к части внутренних данных Anthropic, разработчика чат-бота Claude, во время разрешенного тестирования систем компании. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на The Washington Post, журналисты которого ознакомились с черновиком отчета.

Уязвимости сторонних сервисов

Cathedral — стартап, основанный бывшими сотрудниками Департамента эффективности правительства США (DOGE). Его исследователи обнаружили уязвимости в стороннем бизнес-программном обеспечении, которым пользовалась Anthropic.

По данным The Washington Post, исследователи применили ИИ-агентов, чтобы найти пути к внутренним системам компании. Они получили доступ к стенограммам встреч, сведениям о зарплатах и предложениям о работе, а также к сообщениям в Slack, где обсуждались передовые модели искусственного интеллекта.

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Реакция Anthropic

Тестирование проходило в рамках программы, которая позволяет независимым исследователям в области кибербезопасности проверять системы Anthropic на уязвимости. Компания подтвердила, что Cathedral получил доступ к «ограниченному набору» ее систем продаж, управления персоналом и информационных технологий.

Anthropic заявила, что закрыла выявленные пути доступа и проинформировала об инциденте федеральных чиновников. Представитель компании сообщил, что Cathedral несколько дней пытался найти способ получить доступ к программному обеспечению Anthropic, прежде чем перейти к сторонним бизнес-инструментам.

По данным издания, высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что отчет распространили в правительстве, а скорость доступа к чувствительным системам вызвала обеспокоенность. Он также предупредил, что подобные слабые места потенциально могут быть использованы иностранными разведывательными службами.

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