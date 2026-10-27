Apple розгортає бета-версію ШІ-асистента для Pages, Keynote і Numbers — The Verge

Apple розгортає бета-версію ШІ-асистента для програм Pages, Keynote і Numbers. Інструмент створений на основі моделей Apple та OpenAI й може враховувати контекст документа для виконання завдань зі створення та редагування матеріалів, повідомляє The Verge.

Тексти, слайди та таблиці

У Keynote асистент зможе допомагати з дизайном, анімацією та доопрацюванням слайдів. У Pages він створюватиме чернетки, змінюватиме структуру й редагуватиме текст. У Numbers заявлені можливості обчислювати, візуалізувати та впорядковувати дані, пропонувати типи діаграм і створювати власні таблиці.

Keynote, Pages і Numbers також отримали підтримку Model Context Protocol у macOS 27 або новішій версії системи. Це дозволяє стороннім ШІ-агентам інтегруватися з цими застосунками.

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Доступність і творчі застосунки

ШІ-асистент поширюють у бета-версії для пристроїв, сумісних з Apple Intelligence. Він працюватиме на пристроях з iOS 27, iPadOS 27 або macOS 27 і новішими версіями операційних систем.

Pixelmator Pro отримає функцію Generate Fill, яка дає змогу редагувати частину зображення за текстовим описом. За словами Apple, інструмент автоматично узгоджуватиме освітлення, перспективу й текстуру зі сусідніми ділянками зображення.

Logic Pro для Mac та iPad отримає дизайн Liquid Glass і ШІ-асистента для налаштування вокальної доріжки за одним запитом та редагування наявних проєктів. Final Cut Pro інтегрує шаблони, графіку, титри й переходи через MotionVFX, а також Content Hub із бібліотекою стокових відео, фотографій і фонів. Оновлення Creator's Studio будуть безкоштовними для чинних передплатників у листопаді.

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