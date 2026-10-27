Apple wdraża beta-wersję asystenta AI dla aplikacji Pages, Keynote i Numbers. Narzędzie opiera się na modelach Apple i OpenAI oraz może uwzględniać kontekst dokumentu podczas wykonywania zadań związanych z tworzeniem i edycją materiałów, informuje The Verge.

Teksty, slajdy i arkusze

W Keynote asystent będzie mógł pomagać w projektowaniu, animacji i dopracowywaniu slajdów. W Pages będzie tworzyć szkice, zmieniać strukturę i redagować tekst. W Numbers zapowiedziano możliwości obliczania, wizualizowania i porządkowania danych, proponowania typów wykresów oraz tworzenia własnych tabel.

Keynote, Pages i Numbers otrzymały również obsługę Model Context Protocol w systemie macOS 27 lub nowszym. Umożliwia to integrację z tymi aplikacjami zewnętrznym agentom AI.

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Dostępność i aplikacje kreatywne

Asystent AI jest udostępniany w wersji beta dla urządzeń zgodnych z Apple Intelligence. Będzie działać na urządzeniach z iOS 27, iPadOS 27 lub macOS 27 oraz nowszymi wersjami systemów operacyjnych.

Pixelmator Pro otrzyma funkcję Generate Fill, która umożliwia edytowanie części obrazu na podstawie opisu tekstowego. Według Apple narzędzie automatycznie dopasuje oświetlenie, perspektywę i teksturę do sąsiednich obszarów obrazu.

Logic Pro dla Maca i iPada otrzyma projekt Liquid Glass oraz asystenta AI do dostosowywania ścieżki wokalnej za pomocą jednego polecenia i edycji istniejących projektów. Final Cut Pro zintegruje szablony, grafikę, napisy i przejścia za pośrednictwem MotionVFX, a także Content Hub z biblioteką stockowych filmów, zdjęć i teł. Aktualizacje Creator's Studio będą bezpłatne dla obecnych subskrybentów w listopadzie.

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