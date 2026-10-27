苹果正在为 Pages、Keynote 和 Numbers 应用推出 AI 助手测试版。该工具基于苹果和 OpenAI 的模型构建，可在执行内容创建和编辑任务时考虑文档上下文，The Verge报道。

文本、幻灯片和表格

在 Keynote 中，该助手将能够协助进行设计、动画制作和幻灯片优化。在 Pages 中，它将创建草稿、调整结构并编辑文本。Numbers 将具备计算、可视化和整理数据的功能，可建议图表类型并创建自定义表格。

Keynote、Pages 和 Numbers 还在 macOS 27 或更高版本系统中获得了对 Model Context Protocol 的支持。这使第三方 AI 智能体能够与这些应用集成。

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可用性与创意应用

该 AI 助手正以测试版形式向兼容 Apple Intelligence 的设备推送。它将在搭载 iOS 27、iPadOS 27 或 macOS 27 及更高版本操作系统的设备上运行。

Pixelmator Pro 将获得 Generate Fill 功能，用户可根据文字描述编辑图像的一部分。苹果表示，该工具将自动使光照、透视和纹理与图像相邻区域相匹配。

适用于 Mac 和 iPad 的 Logic Pro 将获得 Liquid Glass 设计和 AI 助手，用于通过一次提示调整人声轨道以及编辑现有项目。Final Cut Pro 将通过 MotionVFX 整合模板、图形、字幕和转场，并提供 Content Hub，其中包含素材视频、照片和背景库。Creator's Studio 更新将在11月向现有订阅用户免费提供。

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