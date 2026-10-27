美国网络安全与基础设施安全局（CISA）确认，黑客正在积极利用PHP中的两项关键漏洞。TechCrunch报道称，美国民用联邦机构被要求在三天内修复其系统中的问题。

无需密码的远程访问

PHP开发人员在CISA发出警告前不到一周发布了针对两项漏洞的修复程序。这些漏洞可使攻击者无需密码便通过互联网远程侵入存在漏洞的系统。据现有数据，约70%可从互联网访问的Web服务器使用PHP，因此风险可能影响大型网站和应用程序。

由于危险级别极高，一些政府和大型公司暂时关闭了其网站以安装更新。网络安全研究人员指出，起初为这些漏洞开发可用的漏洞利用程序较为困难，尽管这仍然是可能的。确认这些漏洞已在实际攻击中遭到利用，进一步凸显了及时更新系统以防止系统失陷、服务中断和数据泄露的必要性。

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PHP2Shell漏洞

这些漏洞被称为PHP2Shell。它们于两年前被发现，但维护PHP的非营利组织当时表示，不存在实际可行的利用方式，因此这些漏洞未被修复。今年早些时候，Calif公司的专家借助人工智能模型找到了利用这两项漏洞的方法。

CISA未披露究竟是谁在利用这些漏洞。TechCrunch指出，PHP属于至今仍支撑互联网和现代服务运行的较老Web技术，但这类开源项目多年来一直缺乏用于安全审查的资源。

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